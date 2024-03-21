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Еремеев Яков Аристархович

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

1879

Дата смерти

14.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Еремеев Аристарх

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еремеева) Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Еремеев Алексей

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
27.12.1910

Дочь: (Еремеева) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна

Смерть
14.02.1952
Похороны
Неизвестно

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