Еремеев Яков Аристархович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения1879
Дата смерти14.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Еремеев Аристарх
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еремеева) Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1905
Сын: Еремеев Алексей
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Горова (Еремеева) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
27.12.1910
Дочь: (Еремеева) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Артемьевна
Смерть
14.02.1952
Похороны
Неизвестно