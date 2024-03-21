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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1879 г.р.
1881 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EE
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Аристарх

Рождение ребёнка
1879

Сын: Еремеев Яков Аристархович

Отец ребёнка: Еремеев Аристарх

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Еремеева) Анна Аристарховна

Отец ребёнка: Еремеев Аристарх

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