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Вербицкий Александр Матвеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894

Отец: Вербицкий Матвей Захарович

Мать: Вербицкая Елена Федоровна

Бракосочетание
06.11.1913

Жена: Вербицкая Александра Денисовна

Рождение ребёнка
09.11.1915

Дочь: Неонила Александровна

Мать ребёнка: Вербицкая Александра Денисовна

Рождение ребёнка
28.01.1918

Сын: Вербицкий Виктор Александрович

Мать ребёнка: Вербицкая Александра Денисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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