Вербицкий Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894
Бракосочетание
06.11.1913
Рождение ребёнка
09.11.1915
Дочь: Неонила Александровна
Мать ребёнка: Вербицкая Александра Денисовна
Рождение ребёнка
28.01.1918
Сын: Вербицкий Виктор Александрович
Мать ребёнка: Вербицкая Александра Денисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно