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Вербицкая Елена Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

30.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Вербицкий Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович

Рождение ребёнка
09.11.1889

Сын: Вербицкий Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович

Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Вербицкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович

Рождение ребёнка
04.07.1894

Сын: Вербицкий Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вербицкий Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Матвей Захарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.12.1919
Причина смерти: тиф