Вербицкая Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти30.12.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1879
Сын: Вербицкий Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович
Рождение ребёнка
09.11.1889
Сын: Вербицкий Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович
Рождение ребёнка
01.02.1892
Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович
Рождение ребёнка
04.07.1894
Сын: Вербицкий Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вербицкий Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Вербицкий Матвей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.12.1919
Причина смерти: тиф