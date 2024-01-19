Николаева Анна Селевёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Сын: Николаев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Ступаченко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Краснопёрова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лопатин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно