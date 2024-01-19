Николаева Анна Селевёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Анна Селевёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Селивёрст

Мать: Николаева Бахрева Елизовета Меркуловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Николаев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Ступаченко Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Краснопёрова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лопатин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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