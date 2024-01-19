Лопатин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Николаев Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Николаева Анна Селевёрстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Краснопёрова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Николаева Анна Селевёрстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Анна Селевёрстовна

Смерть
Неизвестно
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