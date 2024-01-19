Лопатин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1948
Сын: Николаев Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Николаева Анна Селевёрстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Краснопёрова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Николаева Анна Селевёрстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно