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Николаев Валерий Михайлович
Николаев Валерий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Михаил Васильевич
Мать
Николаева Анна Селевёрстовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Лопатин Михаил Васильевич
Мать:
Николаева Анна Селевёрстовна
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