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Николаев Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Лопатин Михаил Васильевич

Мать: Николаева Анна Селевёрстовна

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