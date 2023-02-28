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Извеков Александр Захарович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1886

Отец: Извеков Захар Георгиевич

Мать: Извеков Евдокия Ивановна

Бракосочетание
14.02.1910

Жена: Извекова Екатерина Ивановна

Супруг(-а): Екатерина Ивановна Извекова (Сапина)
Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1912

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Извеков Николай Александрович

Мать ребёнка: Извекова Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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