Извеков (Прохоренко) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
10.11.1885
Супруг(-а): Захар Иванович Извеков
Рождение ребёнка
20.08.1886
Сын: Извеков Александр Захарович
Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
17.02.1894
Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
24.08.1898
Сын: Извеков Григорий Захарович
Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
10.11.1899
Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич
Место жительства
Неизвестно