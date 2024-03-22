Извеков (Прохоренко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извеков (Прохоренко) Евдокия Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Извеков Захар Георгиевич

Супруг(-а): Захар Иванович Извеков
Рождение ребёнка
20.08.1886

Сын: Извеков Александр Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Извеков Федор Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
24.08.1898

Сын: Извеков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Извеков Филипп Захарович

Отец ребёнка: Извеков Захар Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
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