Мелехин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвинова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелехина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелехин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана