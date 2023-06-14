Мелехин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелехин Иван

Мелехин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехин Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелехина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелехин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана