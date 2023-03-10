Румянцева Наталия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Наталия Михаиловна

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Место рождения

с.Пересветово Дмитровского уезда

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пересветово Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1850

Сын: Румянцев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Румянцев Павел Федорович

Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Румянцев Илья Федорович

Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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