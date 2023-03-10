Румянцева Наталия Михаиловна
Место рожденияс.Пересветово Дмитровского уезда
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пересветово Дмитровского уезда
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1850
Сын: Румянцев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович
Рождение ребёнка
После 1856
Отец ребёнка: Румянцев Федор Петрович
Смерть
Неизвестно