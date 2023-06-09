Румянцев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1823
Отец: Румянцев (калинин) Петр Федорович
Мать: Анна Калинина
Рождение ребёнка
01.03.1850
Сын: Румянцев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна
Рождение ребёнка
После 1856
Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна
Смерть
Неизвестно