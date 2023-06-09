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Румянцев Федор Петрович

Место рождения

Турово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1823

Отец: Румянцев (калинин) Петр Федорович

Мать: Анна Калинина

Турово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1850

Сын: Румянцев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Румянцев Павел Федорович

Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Румянцев Илья Федорович

Мать ребёнка: Румянцева Наталия Михаиловна

Пересветово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно