Сырцова Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцова Агафья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сырцовъ Абрамъ

Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Малясова Оксинья

Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сырцовъ Илья

Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцовъ Прокофий

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