Сырцова Агафья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сырцовъ Абрамъ
Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Малясова Оксинья
Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сырцовъ Илья
Отец ребёнка: Сырцовъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырцовъ Прокофий