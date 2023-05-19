(Мартыненко) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартыненко) Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Рождение ребёнка
17.05.1901

Сын: Мартыненко Степан Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Украинская ССР, Петровский район, село Петровка
Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Мартыненко Феоктист Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Рождение ребёнка
1985

Сын: Мартыненко Анисим Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Мелетий Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Апатий Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартыненко Ахтысь Фомич

Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Фома Федотович

Смерть
Неизвестно