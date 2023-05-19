(Мартыненко) Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Рождение ребёнка
17.05.1901
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Украинская ССР, Петровский район, село Петровка
Рождение ребёнка
27.10.1904
Сын: Мартыненко Феоктист Фомич
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Рождение ребёнка
1985
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мартыненко Фома Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно