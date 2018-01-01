посёлок городского типа Петриковка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Петриковка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1481Петриковка, мест. каз.при рч. Чаплинке.50станов. кварт.139752825557Церквей православных 2. Училище. Ярмарок 3. Базар 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Петриковская волость
529. Петриковка, местечко бывшее государственное, при речке Чаплинке, дворов 1768, жителей 11668, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 3 церкви православные, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Петриковская волость
местечко Петриковка16312464112902806479381600262

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Петриковская волость
1. № по учету земель: 1125.Петриковкабывшие государственные4566147741482329597

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3935Петриківкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Петриківськийселищна рада Петриківська

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