Панаев Ипполит Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1822
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1822
Отец: Панаев Александр
Мать: Панаева Елена Матевеева
Рождение ребёнка
17.04.1856
Сын: Панаев Александр
Мать ребёнка: Макарова Любовь Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильтебрандт Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: Макарова Любовь Александровна
Смерть
1901