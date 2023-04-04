Панаев Ипполит Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаев Ипполит Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1822

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1822

Отец: Панаев Александр

Мать: Панаева Елена Матевеева

Рождение ребёнка
17.04.1856

Сын: Панаев Александр

Мать ребёнка: Макарова Любовь Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильтебрандт Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: Макарова Любовь Александровна

Смерть
1901
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