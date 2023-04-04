Макарова (Лалаева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1856
Сын: Панаев Александр
Отец ребёнка: Панаев Ипполит Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильтебрандт Ольга Ипполитовна
Отец ребёнка: Панаев Ипполит Александрович