Макарова (Лалаева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Лалаева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1856

Сын: Панаев Александр

Отец ребёнка: Панаев Ипполит Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильтебрандт Ольга Ипполитовна

Отец ребёнка: Панаев Ипполит Александрович

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