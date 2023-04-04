Панаева (Панаев) Елена Матевеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Панаев Илидор
Отец ребёнка: Панаев Александр
Рождение ребёнка
03.08.1821
Сын: Панаев Аркадий
Отец ребёнка: Панаев Александр
Рождение ребёнка
28.07.1822
Сын: Панаев Ипполит Александрович
Отец ребёнка: Панаев Александр
Рождение ребёнка
1824
Сын: Панаев Валерьян
Отец ребёнка: Панаев Александр
Рождение ребёнка
1830
Сын: Панаев Кронид
Отец ребёнка: Панаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панаев Александр