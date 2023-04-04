Панаева (Панаев) Елена Матевеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанаева (Панаев) Елена Матевеева

Панаева (Панаев) Елена Матевеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1821 г.р.
1822 г.р.
1824 г.р.
1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Панаев Илидор

Отец ребёнка: Панаев Александр

Рождение ребёнка
03.08.1821

Сын: Панаев Аркадий

Отец ребёнка: Панаев Александр

Рождение ребёнка
28.07.1822

Сын: Панаев Ипполит Александрович

Отец ребёнка: Панаев Александр

Рождение ребёнка
1824

Сын: Панаев Валерьян

Отец ребёнка: Панаев Александр

Рождение ребёнка
1830

Сын: Панаев Кронид

Отец ребёнка: Панаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панаев Александр