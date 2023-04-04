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Панаев Илидор
Панаев Илидор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
1886
Пол
Мужской
Отец
Панаев Александр
1788 г.р.
Мать
Панаева (Панаев) Елена Матевеева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Панаев Александр
Мать:
Панаева Елена Матевеева
Смерть
1886
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