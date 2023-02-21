Кривоношкова Акилина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно