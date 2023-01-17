Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоножков(Кривоношков) Василий Антонович

Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович

avatar

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1744 г.р.

Жена

1785 г.р.
1779 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Мать: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кривоножков(кривоношков) Семен Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кривоношкова Акилина Осиповна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривоножков(кривоношков) Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кривоножков(кривоношков) Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Кривоножков(кривоношков) Егор Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривоножков Дормидонт Васильевич

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоношкова Акилина Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close