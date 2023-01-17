Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Кривоножков(кривоношков) Семен Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кривоношкова Акилина Осиповна
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков(кривоношков) Егор Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Ксения Дмитриевна
Сын: Кривоножков Дормидонт Васильевич
Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасья Васильевна