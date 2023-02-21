Борисова Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1927
Дата смерти09.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927
Отец: Ожигов Иван Дмитриевич
Мать: Войдек Мария Устиновна
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Борисов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1953