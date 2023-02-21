Борисова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1927

Дата смерти

09.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1927

Отец: Ожигов Иван Дмитриевич

Мать: Войдек Мария Устиновна

Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Борисов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Иванович

Смерть
09.08.1953
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