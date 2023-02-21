Борисов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1930
Дата смерти03.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1954
Сын: Борисов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Борисов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Борисова Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Софья Ивановна
Смерть
03.11.1984