Борисов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1930

Дата смерти

03.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1954

Сын: Борисов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Борисов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Борисова Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Софья Ивановна

Смерть
03.11.1984
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