Челяпина Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1928
Дата смерти23.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Толкачова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Челяпин Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Челяпин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1959
Сын: Челяпин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Казадаева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич
Смерть
23.01.1993