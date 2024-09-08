Челяпина Клавдия Семеновна 17.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челяпина Клавдия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1928

Дата смерти

23.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1928

Отец: Челяпин Семен Иванович

Мать: Челяпина Ксения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербатов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Толкачова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Челяпин Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Челяпин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Челяпин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Казадаева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Щербатов Василий Кузьмич

Смерть
23.01.1993

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