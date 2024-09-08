Челяпина Ксения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1888
Дата смерти15.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888
Отец: Юров Владимир Федотович
Мать: Юрова Дарья Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челяпин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Челяпина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Челяпина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.1928
Дочь: Челяпина Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович
Смерть
15.06.1983