Челяпина Ксения Владимировна 20.10.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челяпина Ксения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1888

Дата смерти

15.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1888

Отец: Юров Владимир Федотович

Мать: Юрова Дарья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челяпин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Челяпин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Челяпин Иван Семенович

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Челяпин Петр Семенович

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Челяпина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Челяпина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.1928

Дочь: Челяпина Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Челяпин Семен Иванович

Смерть
15.06.1983

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