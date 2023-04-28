Василиса (Васса) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса) Андреева

Место рождения

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Макар Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Аксинья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Елизар Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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