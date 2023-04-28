Василиса (Васса) Андреева
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Макар Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Аксинья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Елизар Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно