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Макар Андреев

Место рождения

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Андрей Иванов

Мать: Василиса (Васса) Андреева

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кондрат Макаров

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Макарова

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Степан Макаров

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Осип Макаров

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Игнатий Макаров

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Фома Макаров

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Смерть
Неизвестно
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