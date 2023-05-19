Макар Андреев
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кондрат Макаров
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Макарова
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Степан Макаров
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Осип Макаров
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Игнатий Макаров
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Фома Макаров
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно