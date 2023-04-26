Григорьевич Егоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Нина Владимировна
Самара, Красная Глинка
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Нина Владимировна
Самара, Красная Глинка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018