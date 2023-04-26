Григорьевич Егоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьевич Егоров Александр

Григорьевич Егоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Нина Владимировна

Самара, Красная Глинка
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Нина Владимировна

Самара, Красная Глинка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Нина Владимировна

Смерть
2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close