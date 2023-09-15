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Долгоруков Михаил Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1758

Дата смерти

15.05.1817

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Долгоруков Александр Алексеевич

Мать: Долгорукова Прасковья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Военная служба
Около 1782
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: гвардии капитан За ним состояли 80 муж. и 94 жен. души в с. Яковлевское (Орловка) Данковского уезда
Бракосочетание
1783

Жена: Долгорукова Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1784

Сын: Долгоруков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Работа или профессия
1785
Москва, город федерального значения Москва
Придворный чин: камер-юнкер
Рождение ребёнка
17.03.1790

Сын: Долгоруков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Работа или профессия
1794
Москва, город федерального значения Москва
Придворный чин: камергер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.05.1817
Москва, город федерального значения Москва
Схоронен в Новодевичьем монастыре
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