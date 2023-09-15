Долгоруков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти15.05.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Титул: князь
Военная служба
Около 1782
Воинское звание: гвардии капитан За ним состояли 80 муж. и 94 жен. души в с. Яковлевское (Орловка) Данковского уезда
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
1784
Сын: Долгоруков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Титул: князь
Работа или профессия
1785
Придворный чин: камер-юнкер
Рождение ребёнка
17.03.1790
Сын: Долгоруков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Долгорукова Елизавета Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Работа или профессия
1794
Придворный чин: камергер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1817
Схоронен в Новодевичьем монастыре