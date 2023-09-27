Долгорукова (Бакунина) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Бакунина) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1783

Муж: Долгоруков Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1784

Сын: Долгоруков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
17.03.1790

Сын: Долгоруков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Смерть
1798
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