Долгорукова (Бакунина) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1783
Рождение ребёнка
1784
Сын: Долгоруков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Александрович
Титул: князь
Рождение ребёнка
17.03.1790
Сын: Долгоруков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Долгоруков Михаил Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Смерть
1798