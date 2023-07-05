Григорьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорьев Симеон Родионович

Отец ребёнка: Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорьев Никита Родионович

Отец ребёнка: Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорьев Агей Родионович

Отец ребёнка: Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Лукьян Родионович

Отец ребёнка: Родион Григорьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Аверьян Родионович

Отец ребёнка: Родион Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно