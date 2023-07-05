Григорьева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорьев Симеон Родионович
Отец ребёнка: Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорьев Никита Родионович
Отец ребёнка: Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорьев Агей Родионович
Отец ребёнка: Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Лукьян Родионович
Отец ребёнка: Родион Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Аверьян Родионович
Отец ребёнка: Родион Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно