Родион Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Григорьев Симеон Родионович

Мать ребёнка: Григорьева Анна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорьев Никита Родионович

Мать ребёнка: Григорьева Анна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорьев Агей Родионович

Мать ребёнка: Григорьева Анна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Лукьян Родионович

Мать ребёнка: Григорьева Анна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Аверьян Родионович

Мать ребёнка: Григорьева Анна

Работа или профессия
Неизвестно