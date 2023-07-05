Родион Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Григорьев Симеон Родионович
Мать ребёнка: Григорьева Анна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорьев Никита Родионович
Мать ребёнка: Григорьева Анна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорьев Агей Родионович
Мать ребёнка: Григорьева Анна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Лукьян Родионович
Мать ребёнка: Григорьева Анна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Аверьян Родионович
Мать ребёнка: Григорьева Анна
Работа или профессия
Неизвестно