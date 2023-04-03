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Пац Шлиома Нохимов

Место рождения

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Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Погорельская Гитель Шлиомовна

Мать ребёнка: Ланцман Броха

?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланцман Броха

Место жительства
Неизвестно
?, , ,
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: хроническре воспаление лёгких
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