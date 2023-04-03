Пац Шлиома Нохимов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1879
Дочь: Погорельская Гитель Шлиомовна
Мать ребёнка: Ланцман Броха
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланцман Броха
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: хроническре воспаление лёгких