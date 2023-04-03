Ланцман (Розенталь) Броха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Розенталь Соломон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Погорельская Гитель Шлиомовна
Отец ребёнка: Пац Шлиома Нохимов
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Рождение ребёнка
1884
Дочь: Винберг Сара-Блюма Абрамовна
Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Нехама Абрамовна
Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пац Шлиома Нохимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланцман Абрам Лейбов
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно