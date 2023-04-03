Ланцман (Розенталь) Броха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцман (Розенталь) Броха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Розенталь Соломон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Погорельская Гитель Шлиомовна

Отец ребёнка: Пац Шлиома Нохимов

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Рождение ребёнка
1884

Дочь: Винберг Сара-Блюма Абрамовна

Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Нехама Абрамовна

Отец ребёнка: Ланцман Абрам Лейбов

?, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пац Шлиома Нохимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцман Абрам Лейбов

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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