Пинчук Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1875
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич
Рождение ребёнка
29.06.1878
Дочь: Ляшенко (Пинчук) Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич
Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1882
Дочь: (Пинчук) Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич
Рождение ребёнка
22.09.1885
Сын: Пинчук Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич
Рождение ребёнка
02.11.1886
Дочь: (Пинчук) Матрона Климентьевна
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич
Рождение ребёнка
17.12.1888
Дочь: (Пинчук) Мария мл. Климентьевна
Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич