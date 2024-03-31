Пинчук Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1875

Сын: Пинчук Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

Рождение ребёнка
29.06.1878

Дочь: Ляшенко (Пинчук) Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1882

Дочь: (Пинчук) Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

Рождение ребёнка
22.09.1885

Сын: Пинчук Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

Рождение ребёнка
02.11.1886

Дочь: (Пинчук) Матрона Климентьевна

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

Рождение ребёнка
17.12.1888

Дочь: (Пинчук) Мария мл. Климентьевна

Отец ребёнка: Пинчук Климент Никитич

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