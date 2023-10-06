Ляшенко (Пинчук) Мария ст. Климентьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1878
Отец: Пинчук Климент Никитич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1901
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.09.1901
Рождение ребёнка
20.12.1905
Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Ляшенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1909
Сын: Ляшенко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1914
Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно