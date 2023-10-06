Ляшенко (Пинчук) Мария ст. Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяшенко (Пинчук) Мария ст. Климентьевна

Ляшенко (Пинчук) Мария ст. Климентьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1878

Отец: Пинчук Климент Никитич

Мать: Пинчук Параскева Сергеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1901

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
09.09.1901

Муж: Ляшенко Григорий Кириллович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Ляшенко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Ляшенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1909

Сын: Ляшенко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1914

Сын: Ляшенко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ляшенко Григорий Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close