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Иванов Константин Николаевич

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Место рождения

Щекино, Коровская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

20.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927

Отец: Иванов Николай Николаевич

Мать: Иванова Анна Михайловна

Щекино, Коровская волость, Чухломский уезд
Призыв на военную службу
?.10.1944
Место службы: ЮЗМОР (Юго-западный морской оборонительный район) КБФ; ОВР Борнхольм СВМБ Старший матрос/рядовой Источник: https://1418museum.ru/heroes/55582398/?SEARCH=Y
Рождение ребёнка
09.08.1952

Сын: Иванов Евгений Константинович

Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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