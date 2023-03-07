Иванов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927
Отец: Иванов Николай Николаевич
Мать: Иванова Анна Михайловна
Призыв на военную службу
?.10.1944
Место службы: ЮЗМОР (Юго-западный морской оборонительный район) КБФ; ОВР Борнхольм СВМБ Старший матрос/рядовой Источник: https://1418museum.ru/heroes/55582398/?SEARCH=Y
Рождение ребёнка
09.08.1952
Сын: Иванов Евгений Константинович
Мать ребёнка: Иванова Лидия Александровна
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно