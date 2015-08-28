Иванов Евгений Константинович
Место рождения
Дата рождения09.08.1952
Дата смерти28.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1977
Жена: Иванова Ирина Германовна
Рождение ребёнка
30.12.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.08.2015