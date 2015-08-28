Иванов Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евгений Константинович

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Место рождения

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.08.1952

Дата смерти

28.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.08.1977

Жена: Иванова Ирина Германовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.08.2015
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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