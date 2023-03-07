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Двинская Ксения Сергеевна
Двинская Ксения Сергеевна
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Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
31.05.1993
Пол
Женский
Отец
Двинский Сергей Владимирович
1955 г.р.
Мать
Двинская (Зубкова) Анастасия Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1993
Отец:
Двинский Сергей Владимирович
Мать:
Двинская Анастасия Николаевна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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