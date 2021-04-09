Двинский Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.04.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двинская) Яна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Двинская) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1993
Дочь: Двинская Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Двинская (Зубкова) Анастасия Николаевна