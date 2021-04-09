Двинский Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДвинский Сергей Владимирович

Двинский Сергей Владимирович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

13.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1955

Отец: Буторин (Двинский) Владимир Ульянович

Мать: Буторина Зинаида Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двинская) Яна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Двинская) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двинская (Зубкова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
31.05.1993

Дочь: Двинская Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Двинская (Зубкова) Анастасия Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.