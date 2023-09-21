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Нохрин Патрикей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Нохрин Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Фекла Патрикеевна

Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Нохрин Андрей Патрикеевич

Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Нохрин Тимофей Патрикеевич

Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Нохрин Игнатий Патрикеевич

Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Нохрин Дмитрий Патрикеевич

Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна

Место жительства
После 1812
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
переселился..в деревню Чаичью, где и показан под №2
Место жительства
До 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина Катерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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