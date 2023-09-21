Нохрин Патрикей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Нохрин Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Фекла Патрикеевна
Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Нохрин Андрей Патрикеевич
Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нохрин Тимофей Патрикеевич
Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Нохрин Игнатий Патрикеевич
Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Нохрин Дмитрий Патрикеевич
Мать ребёнка: Нохрина Катерина Федоровна
Место жительства
После 1812
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
переселился..в деревню Чаичью, где и показан под №2
Место жительства
До 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно