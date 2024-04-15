Нохрина (Полетаева) Катерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина (Полетаева) Катерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Фекла Патрикеевна

Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Нохрин Андрей Патрикеевич

Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Нохрин Тимофей Патрикеевич

Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Нохрин Игнатий Патрикеевич

Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Нохрин Дмитрий Патрикеевич

Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Патрикей Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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