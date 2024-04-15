Нохрина (Полетаева) Катерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Фекла Патрикеевна
Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Нохрин Андрей Патрикеевич
Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Нохрин Тимофей Патрикеевич
Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Нохрин Игнатий Патрикеевич
Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Нохрин Дмитрий Патрикеевич
Отец ребёнка: Нохрин Патрикей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно