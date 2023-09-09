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Мамаджанян Гарегин Рубенович
Мамаджанян Гарегин Рубенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1983
Пол
Мужской
Отец
Мамаджанян Рубен Геворгович
1951 г.р.
Мать
Мамаджанян (Мхитарян) Галя (Гоар) Гургеновна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1983
Отец:
Мамаджанян Рубен Геворгович
Мать:
Мамаджанян Галя Гургеновна
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