Мамаджанян (Мхитарян) Галя (Гоар) Гургеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаджанян (Мхитарян) Галя (Гоар) Гургеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1955

Отец: Мхитарян Гурген Амбарцумович

Мать: Мхитарян Амаля Егишевна

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Мамаджанян Люсине Рубеновна

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Геворгович

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Мамаджанян Георгий Рубенович

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Геворгович

Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Лазарян Светлана Рубеновна

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Геворгович

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Геворгович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаджанян Рубен Геворгович

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