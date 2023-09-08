Мамаджанян Рубен Геворгович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаджанян Рубен Геворгович

Мамаджанян Рубен Геворгович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951

Отец: Мамаджанян Геворг Абрамович

Мать: Мамаджанян Луся Аршаковна

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Мамаджанян Люсине Рубеновна

Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Мамаджанян Георгий Рубенович

Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Лазарян Светлана Рубеновна

Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович

Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаджанян Галя Гургеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close