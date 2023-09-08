Мамаджанян Рубен Геворгович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1951
Рождение ребёнка
23.08.1977
Дочь: Мамаджанян Люсине Рубеновна
Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Мамаджанян Георгий Рубенович
Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Лазарян Светлана Рубеновна
Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович
Мать ребёнка: Мамаджанян Галя Гургеновна
Бракосочетание
Неизвестно