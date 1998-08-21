Полякова (Юрова) Серафима Степановна
Место рождения
Дата рождения31.12.1924
Дата смерти21.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Юрий Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1998
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл