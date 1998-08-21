Полякова (Юрова) Серафима Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Юрова) Серафима Степановна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

31.12.1924

Дата смерти

21.08.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Юрий Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Юрий Александрович

Смерть
21.08.1998
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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