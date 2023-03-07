Белокуров Лука Харитонов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти13.01.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Белокуров Харитон Иванов
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
08.10.1794
Жена: Мария Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Рождение ребёнка
30.01.1799
Дочь: Мария Лукина
Мать ребёнка: Мария Семёнова
Смерть
13.01.1800