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Белокуров Лука Харитонов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

13.01.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Белокуров Харитон Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.10.1794

Жена: Мария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Белокуров Павел Лукьянов

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1799

Дочь: Мария Лукина

Мать ребёнка: Мария Семёнова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.01.1800
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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