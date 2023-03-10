Синьковская Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Невский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
1804
Сын: Синьковский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич
Рождение ребёнка
28.09.1806
Дочь: Смирнова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич
Рождение ребёнка
17.04.1815
Сын: Синьковский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич
Деденево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно