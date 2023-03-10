Синьковская Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиньковская Матрена Степановна

Синьковская Матрена Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Невский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Синьковский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1806

Дочь: Смирнова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1815

Сын: Синьковский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Синьковский Николай Никитич

Деденево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close