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Синьковский Николай Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Синьковский Никита Матвеевич

Мать: Синьковская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Невский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Синьковский (торопов Или Топоров) Федор Николаевич

Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Синьковский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1806

Дочь: Смирнова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна

Синьково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1815

Сын: Синьковский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна

Деденево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Мавра Васильевна

Образование
Неизвестно
Обучался в Дмитровской семинарии в синтаксисе.
Смерть
После 1836
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