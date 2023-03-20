Синьковский Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1798
Сын: Невский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1800
Рождение ребёнка
1804
Сын: Синьковский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна
Рождение ребёнка
28.09.1806
Дочь: Смирнова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна
Рождение ребёнка
17.04.1815
Сын: Синьковский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Синьковская Матрена Степановна
Деденево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Обучался в Дмитровской семинарии в синтаксисе.
Смерть
После 1836