Сгибнева Ирина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСгибнева Ирина Максимова

Сгибнева Ирина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сгибнев Михайло Никитич

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Алёна Никитична

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сгибнев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгибнев Никита Осипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close