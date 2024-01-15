Сгибнева Ирина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Алёна Никитична
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Сгибнев Никита Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно